Как определить переходный и непереходный глагол БЕЗ предлога?! Помогите пожалуйс??а зарание спасибо :)

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Как определить переходный и непереходный глагол БЕЗ предлога?! Помогите пожалуйс??а зарание спасибо :)

Автор: Гость