Как определить переходный и непереходный глагол БЕЗ предлога?! Помогите пожалуйс??а зарание спасибо :)
Русский язык
Как определить переходный и непереходный глагол БЕЗ предлога?! Помогите пожалуйс??а зарание спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы, которые обозначают действие, переходящее на предмет, называются переходными остальные не переходные
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