Просто хочу помочь 5+45*5-145=
Математика
Просто хочу помочь 5+45*5-145=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала 45 умножаем на 5 получаем 225 потом к 225 прибавляем 5 получаем 230 и из 230 вычитаем 145 получаем 85
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