Проанализируйте политику, проводимую Иваном Грозном, каким образом она отразилась на государстве?

Гость: Гость:

В укреплении Московского государства во второй половине ХVI века исключительно важную роль сыграл Иван Васильевич, прозванный за крутой нрав Грозным. Став Великим князем “всея Руси” в 1533 г. , он в 1547 г. принимает титул царя. Это знаменовало переход к новому этапу в развитии российской государственности. Если великий князь был старшим среди князей, то царь становился главным над всеми князьями. Именно усилиями Ивана Грозного, во многом с помощью грубого насилия, стали возможны кардинальные преобразования во всех областях жизни Российского государства и общества. В 1549 г. впервые в истории российской государственности царь созвал Земский собор, который состоял из представителей Боярской думы, высшего духовенства, широкого слоя дворянства и купечества. Земский собор сформулировал программу реформ середины ХVI в. , способствовал развитию сословно-представительных органов самодержавной монархии. В 1550 г. принимается новый Судебник, в котором уточнялись правила перехода крестьян от помещиков, ограничивались права наместников, вводились жесткие наказания за разбой и взяточничество. Во главе государства стоял царь, имевший при дворе законосовещательный орган — Боярскую думу. Были созданы приказы — прообразы центральных органов управления (типа министерств) . Военными делами занимался Разрядный приказ. В его подчинении находились: Оружейная палата (арсенал) , Стрелецкий приказ, Пушечный двор и другие. Дипломатические дела вел Посольский приказ, а Приказ Большого прихода ведал казной. Население страны было обязано нести “тягло” — натуральные и денежные повинности. При наместнике — воеводе в уезде, из среды дворян выбирался губной староста для собирания налогов с населения. Уезды делились на волости, обычно объединявшие село с окрестными деревнями. В волостях из среды свободных крестьян выбирался земский староста. Эти выборные люди несли перед государством строгую ответственность за исполнение своих обязанностей. Реформы Ивана IV способствовали централизации Российского государства и существенно усиливали великодержавную власть. Это позволяло проводить более активную внешнюю политику. В 1552 г. к Москве было присоединено Казанское ханство, а спустя четыре года и Астраханское. Позднее Чувашия и Башкирия добровольно вошли в состав Российского государства. Это избавило русские земли от постоянно повторяющихся вторжений с востока. Расширились связи с народами Северного Кавказа и Средней Азии, открывался свободный путь на Урал и за его пределы. Были во внешней политике просчеты и военные поражения. Ливонская война 1558—1583 гг. за выход России к Балтике с Ливонским орденом, Швецией, Польшей и Великим княжеством Литовским закончилась неудачей. Она показала, что страна еще не готова вести длительную войну с многочисленными и сильными противниками.