Определите географические координаты: 1) гора Эверест 2) город Бразилиа 3) водоп??д Анхель 4) вулкан Килиманджаро Помогите пож!!!;)
География
Определите географические координаты: 1) гора Эверест 2) город Бразилиа 3) водоп??д Анхель 4) вулкан Килиманджаро Помогите пож!!!;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора Джомолунгма (Эверест) - 27 с.ш. 85 в.д.
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