Помогите с физикой, задача на силу. Я не помню, как это решать.
Физика
Помогите с физикой, задача на силу. Я не помню, как это решать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) Так как F1=F3, то они взаимно компенсируются (можно считать, что их нет). F4 полностью компенсирует силу F2, но она больше, поэтому останется ещё 20-16=4 Н. Направлено в сторону F4. F=ma; a=F/m; a=4/5=0.8 м/с^2. b) F5=F4-F2=20-16=4 Н. F6=F1-F3=20-17=3 H. Равнодействующая сил F5 и F6 равна F=SQRT(F5^2+F6^2); F=SQRT(16+9)=5 H. a=F/m; a=5/5=1 м/с^2.
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