Помогите, я не понял

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Помогите, я не понял
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот спорт имеет 9 букв . Что это ? 1. Находится в мясе но это не встретится ... 2. В сиденье и в ноги ... 3.  Находится в доме , а так же в справке .. 4. В розыгрышах а так же расскажут... 5. В колокол но не в мяч ... 6. В таблице , в высоту ... 7. В удар , но это не в ... 8.  Это письмо которое приходит после ... 9.  Сидеть в сиденье а так же в море ...  После точек надо слова вставить которые наверно есть в учебнике .
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