Помогите. я тупень что надо сделать? задание с подготовки. сестренка пришла чтобы ?? помогла, но я не понимаю что надо сделать!!! 30 баллов дам

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Помогите. я тупень что надо сделать? задание с подготовки. сестренка пришла чтобы ?? помогла, но я не понимаю что надо сделать!!! 30 баллов дам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно по-порядку в каждой клетке под номерами написать элементы буквы И(в первый,где палочка с одной точкой,во второй палочка с двумя точками,в третий просто палочка и так далее)
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