Помогите: Имеется 27 монет,среди которых одна фальшивая, причём неизвестно,легче ??ли тяжелее она настоящих монет. Установите за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь, легче или тяжелее фальшивая монета настоящих(находить ф...

Математика
Помогите: Имеется 27 монет,среди которых одна фальшивая, причём неизвестно,легче ??ли тяжелее она настоящих монет. Установите за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь, легче или тяжелее фальшивая монета настоящих(находить фальшивую монету не нужно).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откладываем одну монету. 1-ое взвешивание  - 23=23  и ЛОЖЬ 2-ое взвешивание  - 23 > 22 + ЛОЖЬ -фальшивая ЛЕГЧЕ или   второй возможный вариант - фальшивая на весах. 1-ое взвешивание  -  23> 22+ЛОЖЬ и ИСТИНА Меняем любую монету. 2-ое взвешивание  -  23> 22+ЛОЖЬ и ИСТИНА - фальшивая легче.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Раздели число 2800 на произведение чисел 24 и5
Ответить
Алгебра
В числе 5_678 заполните пропуск такой цифрой чтобы число делилось на 11
Ответить
Биология
Помогите тема черепахи чем покрыто тело? что он собой представляет? дает ли он ??ивотному абсолютную защиту от врагов? чем отличается дыхан...
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову *носились*
Ответить
Русский язык
Какое прилагательное можно образвать от существительного кузнец?
Ответить