Помогите: Имеется 27 монет,среди которых одна фальшивая, причём неизвестно,легче ??ли тяжелее она настоящих монет. Установите за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь, легче или тяжелее фальшивая монета настоящих(находить ф...

Математика

Помогите: Имеется 27 монет,среди которых одна фальшивая, причём неизвестно,легче ??ли тяжелее она настоящих монет. Установите за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь, легче или тяжелее фальшивая монета настоящих(находить фальшивую монету не нужно).

Автор: Гость