Помогите: Имеется 27 монет,среди которых одна фальшивая, причём неизвестно,легче ??ли тяжелее она настоящих монет. Установите за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь, легче или тяжелее фальшивая монета настоящих(находить ф...
Математика
Помогите: Имеется 27 монет,среди которых одна фальшивая, причём неизвестно,легче ??ли тяжелее она настоящих монет. Установите за 2 взвешивания на чашечных весах без гирь, легче или тяжелее фальшивая монета настоящих(находить фальшивую монету не нужно).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откладываем одну монету. 1-ое взвешивание - 23=23 и ЛОЖЬ 2-ое взвешивание - 23 > 22 + ЛОЖЬ -фальшивая ЛЕГЧЕ или второй возможный вариант - фальшивая на весах. 1-ое взвешивание - 23> 22+ЛОЖЬ и ИСТИНА Меняем любую монету. 2-ое взвешивание - 23> 22+ЛОЖЬ и ИСТИНА - фальшивая легче.
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