Помогите тема черепахи чем покрыто тело? что он собой представляет? дает ли он ??ивотному абсолютную защиту от врагов? чем отличается дыхание черепахи от ящерицы?

Биология

Помогите тема черепахи чем покрыто тело? что он собой представляет? дает ли он ??ивотному абсолютную защиту от врагов? чем отличается дыхание черепахи от ящерицы?

Автор: Гость