Почему по скорости полета рукокрылые уступают птицам?

Гость: Гость:

Крыло у рукокрылых иное, чем у птиц, и не такое, каким было у древних летающих ящеров, но машущий полет вызвал у рукокрылых, как и у птиц, сильное развитие грудных мышц, прикрепленных к килю грудной кости. Скелет легкий и прочный.