Почему по скорости полета рукокрылые уступают птицам?

Биология
Почему по скорости полета рукокрылые уступают птицам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крыло у рукокрылых иное, чем у птиц, и не такое, каким было у древних летающих ящеров, но машущий полет вызвал у рукокрылых, как и у птиц, сильное развитие грудных мышц, прикрепленных к килю грудной кости. Скелет легкий и прочный.
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