Помогите пожалуйста! Напишите такие однокоренные слова,чтобы слова в получившейся паре относились к разным типам склонения.Андрей,площадь,ночь,дедушка
Русский язык
Помогите пожалуйста! Напишите такие однокоренные слова,чтобы слова в получившейся паре относились к разным типам склонения.Андрей,площадь,ночь,дедушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрей(2 скл) - Андрюша(1 скл) Площадь(3 скл) -площадка(1 скл) Ночь(3 скл) - ночка(1 скл) Дедушка(1 скл) -дед(2 скл).
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