Помогите пожалуйста! Напишите такие однокоренные слова,чтобы слова в получившейся паре относились к разным типам склонения.Андрей,площадь,ночь,дедушка

Русский язык

Помогите пожалуйста! Напишите такие однокоренные слова,чтобы слова в получившейся паре относились к разным типам склонения.Андрей,площадь,ночь,дедушка

Автор: Гость