Помогите пожалуйста!!! номер 102,зарание спасибо!!!

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Помогите пожалуйста!!! номер 102,зарание спасибо!!!
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Гость:
Свежая газета, свежая рыба, свежий ветер, свежий хлеб. новая газета, свежевыловленная рыба, прохладный ветер, свежеиспеченный хлеб
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