Написать мини сочинение на тему" случай из моей жизни" можете написать и свой случ??й написать)

Гость: Гость:

Никогда не забуду как я в 6-м классе первый раз стих на сцене рассказывалА. ВышелА, началА и... забылА! Так я начиналА раза 3,доходилА максимум до середины и опять всё заново. В зале все ухахатывались. В понедельник думал, что мне каюк от классного руководителя, но она сказала, что я.... молодец. Все в зале подумали, что так и задумано. Рассмешил народ !