Написать мини сочинение на тему" случай из моей жизни" можете написать и свой случ??й написать)

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Написать мини сочинение на тему" случай из моей жизни" можете написать и свой случ??й написать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никогда не забуду как я в 6-м классе первый раз стих на сцене рассказывалА. ВышелА, началА и... забылА! Так я начиналА раза 3,доходилА  максимум до середины и опять всё заново. В зале все ухахатывались. В понедельник думал, что мне каюк от классного руководителя, но она сказала, что я.... молодец. Все в зале подумали, что так и задумано. Рассмешил народ !
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