Доклад о пути экспедиции Е.Хабарова

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В биографии Ерофея Павловича Хабарова (прозвище Святитсякий) [4, т. 28, с. 453] есть еще много неизученных моментов. Существуют разные версии и толкования его поступков и решений, которые позволяют видеть в человеке, именем которого назван дальневосточный край, более широкий спектр его жизненного пути. «Великий сын Великого Устюга», по другим данным — «сын сольвычегодской земли» [2, с. 228], как иногда называют Е. П. Хабарова его биографы, был из той когорты землепроходцев, которые первыми проложили путь во имя России к богатствам Дальнего Востока.Родился Ерофей Павлович Хабаров в семье крестьянина, по мнению его биографов, между 1601–1607 годами [17, с. 24], а по мнению составителей Большой советской энциклопедии — примерно в 1610 году [4, т. 28, с. 453]. Родился он предположительно, в деревне Дмитриево Вотложенского стана Устюжского уезда, что в 60 километрах от Устюга Великого, на берегу реки Сухоны. Вероятно также, что юношеские годы Хабарова проходили в Великом Устюге.В XVII веке Великий Устюг занимал исключительно выгодное географическое и экономическое положение между европейской частью России и сибирскими землями, через него пролегали основные торговые пути «восток—запад». Поэтому детство и юность Хабарова проходили в атмосфере экономического подъема устюжской земли. Многие крестьяне, бросая обжитой предками родной угол, под влиянием рассказов о несметных богатствах сибирской земли и вдохновленные реальным успехом охочих людей, то подавались в Сибирь, за Камень, на промысел в «сибирские торги», то подряжались к московским купцам, то на извоз с «собственными товарами». Пришла в движение и семья Павла Хабарова. Старший из сыновей, Ярко, умный и проворный, не смог усидеть дома, занимаясь традиционным землепашеством в нищете и вечных долгах, когда на его глазах происходило нечто более серьезное, и многие люди смогли вырваться из кабалы, побывав за Камнем всего год-два. По мнению С. Маркова, Ерофей Хабаров тоже попробовал испытать счастье, и уже в 1623–1624 годах «проведывал» земли на реке Лене и возвратился с «успехом». Зимой 1626 года братьев Ерофея и Никифора увлекла в путь «златокипящая вотчина» Мангазеи, и уже весной братья вышли из дома. Одного Ярко отец не хотел отпускать из-за опасности пути, а потому напутствие в жизнь давал сразу обоим сыновьям. Велел братьям помогать друг другу во всем, а Никифору, как младшему и менее опытному, — отдельно, во всем слушаться старшего брата [17, с. 27]. Это стало последним напутствием старого крестьянина «в жизнь» своим сыновьям. И эта воля отца будущего землепроходца по Сибири и Дальнему Востоку исполнялась братьями всю их совместную жизнь.Ко времени отъезда в Сибирь Е. П. Хабаров был уже женат, имел дочь Наташу. Жена его, Василиса, проживала во время одиссеи мужа то у своих родственников в Соли Вычегодской, то в Устюге Великом [17, с. 120].Братьев Хабаровых, Ерофея и Никифора, влекла не только манящая даль. Существовала другая, основная, причина их сибирской одиссеи. Только в первую треть XVII столетия через Мангазейскую таможню ежегодно проходило такое количество шкурок соболя, что их стоимость равнялась годовым доходам царского двора [26, с. 295]. Как отмечает М. И. Белов, вплоть до второй половины 30-х годов XVII века каждый вложенный в Мангазее рубль в случае удачи приносил охотнику-промысловику 32 рубля чистого дохода [17, с. 26].Биограф Хабарова Сафронов описывает, что братья в этом путешествии сначала попали в Соликамск, затем — в Верхотурье и Тобольск. В Тобольске они наняли пятерых покрученников и примкнули к большому каравану кочей, во главе которого шли мангазейские воеводы Г. И. Кокарев и А. Ф. Палицын. Так, вместе со всеми братья пересекли Обскую и Тадовскую губы, поднялись по реке Тоз и остановились в Мангазее: на севере зима приходит рано.