Помогите пожалуйста! найдитее значения выражений 6м 2см - 4м 28см 2дм 35мм + 9дм 7см 8т 24кг- 51ц 96кг 3кг 750г + 6кг 250 г

Гость: Гость:

1. 6м 2см - 4м 28см = 5м 102см - 4м 28 см = 1 м 74см 2. 2дм 35мм + 9дм 7см =2 дм 35 мм + 9 дм 70 мм = 11 дм 105 мм = 11дм 10 см 5 мм Остальное сами решайте. Это ж элементарно:D