Тело массой 10 кг находится на горизонтальной плоскости. На тело один раз подейств??вали горизонтальной силой 5 Н, а другой раз – силой 50 Н, направленной вверх под углом 30° к горизонту. Во сколько раз сила трения во втором сл...

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Рассмотрим, что тело лежит на поверхности и его толкают. Т.е. силы действуют горизонтально. f - сила трения N - натуральная сила, действующая вертикально. W = mg (ню) - коэффициент трения f=(ню)*(W+N) в первом случае, когда сила направлена горизонтально, то очевидно, что в вертикально на объект ничего не действует. f1=(ню)*N = (ню)*mg = 0,2 * 10 * 10 = 20 Н Во втором случае, сила направлена под углом 30 градусов к горизонту. Тогда N=sin30*F=sin30*50=25 Н f2=(ню)*(W+N) = (ню)*(W+N) = 0,2 * (100+25) = 25 Н f2/f1=25/20=5/4=1,25 в 1,25 раз больше