Подготовь рассказ о каком- либо кремлёвском городе . 4 класс
Обществознание
Подготовь рассказ о каком- либо кремлёвском городе . 4 класс
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Нижегоро́дский кремль — крепость в центре Нижнего Новгорода и его историческая древнейшая часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. Официальная резиденция полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, губернатора Нижегородской области и мэра Нижнего Новгорода. Расположен на правом высоком берегу, в месте слияния рек Волги и Оки. Северо-западная часть Кремля спускается почти к подножию склонов, юго-восточная часть выходит на площадь Минина и Пожарского, а юго-западная — возвышается над глубоким Почаинским оврагом и площадью Народного единства.
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