Үйірме жетекшісі мен оқушының диалогін құраңдар
Қазақ тiлi
Үйірме жетекшісі мен оқушының диалогін құраңдар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-АИДА,ЖАҚЫНДА ЖАРЫС БОЛАДЫ.МЕН СЕНІ СОЛ ЖАРЫСҚА ҚАТЫСТЫРСАМ ДЕГЕН ОЙЫМ БАР.ҚАЛАЙ ҚАРАЙСЫҢ? -ЖАРАЙДЫ,АПАЙ МЕН КЕЛІСЕМІН ОЛ ҚАНДАЙ ЖАРЫС -ШЫҒАРМА ЖАРЫСЫ БЕЛГІЛЕНГЕН УАҚЫТТА БЕРІЛЛГЕН ТАҚЫРЫПҚА ЖӘНЕ ЕРКІН ТАҚЫРЫПҚА МАҒЫНАЛЫ ШЫҒАРМА ЖАЗАСЫН.ӘР ШЫҒАРМАҒА 45 МИНУТТАН БЕРІЛЕДІ СЕНІҢ ОЙЫН ҚАНДАЙ -ЖАРЫС ӘДІЛ ӨТЕДІ ДЕГЕН СЕНІМДЕМІН.АЛ МЕНІҢ ЖЕҢІП,СІЗДЕРДІҢ ҮМІТТЕРІНІЗДІ АҚТАЙМЫН ДЕГЕН ОЙДАМЫН ЖЕҢІСКЕ ДЕГЕН ЖІГЕРІМ МЫҚТЫ БОЛЫП ТҰР -ЖАРАЙДЫ СЕН ДАЙЫНДАЛА ҒОЙЕРТЕҢ САҒАТ 12 ДЕ ЖАРЫС БАСТАЛАДАЫ ҚЫЗУ ДАЙЫНДЫҚТА БОЛ -ҚҰТ БОЛАТ МҰҒАЛІМ МЕН ӨЗІМЕ СЕНЕМІН
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