Как сочинить рассказ-фантазию
Математика
Как сочинить рассказ-фантазию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ -фантазия появляется при условии большого желания к выполнению своей заветной мечты.Я непример очень хотела неучиться ездить на велосипеде .Вот представляю как я убеждаю родителей купить велосипед и фантазирую что на багажнике вожу продукты с магазина -это моя помощь маме . А однажды даже предложила маме возить ее на работу.Так моя мечта сбыпась
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