Как сочинить рассказ-фантазию

Математика
Как сочинить рассказ-фантазию
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ -фантазия  появляется  при  условии   большого  желания  к выполнению  своей  заветной  мечты.Я непример  очень хотела  неучиться  ездить  на  велосипеде  .Вот  представляю  как  я  убеждаю  родителей  купить  велосипед  и фантазирую  что   на  багажнике  вожу  продукты  с  магазина -это  моя  помощь  маме . А  однажды  даже  предложила  маме  возить  ее  на  работу.Так моя  мечта сбыпась
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
• Составьте предложения, в которых были бы: а) тире, двоеточие, три запятых; б) дв??еточие при наименьшем количестве слов в предложении; в) д...
Ответить
Қазақ тiлi
Үйірме жетекшісі мен оқушының диалогін құраңдар
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! найдитее значения выражений 6м 2см - 4м 28см 2дм 35мм + 9дм 7см 8т 24кг- 51ц 96кг 3кг 750г + 6кг 250 г
Ответить
Физика
Тело массой 10 кг находится на горизонтальной плоскости. На тело один раз подейств??вали горизонтальной силой 5 Н, а другой раз – силой 50 Н, напра...
Ответить
Русский язык
Определи где кончается одно предложения и начинается следующии.Поставить знаки в конце предложении.Исправь где нужно маленькую букву на заглавную. ...
Ответить