Как сочинить рассказ-фантазию

Гость: Гость:

Рассказ -фантазия появляется при условии большого желания к выполнению своей заветной мечты.Я непример очень хотела неучиться ездить на велосипеде .Вот представляю как я убеждаю родителей купить велосипед и фантазирую что на багажнике вожу продукты с магазина -это моя помощь маме . А однажды даже предложила маме возить ее на работу.Так моя мечта сбыпась