• Составьте предложения, в которых были бы: а) тире, двоеточие, три запятых; б) дв??еточие при наименьшем количестве слов в предложении; в) двоеточие, а далее - тире; г) точка с запятой, две запятых
Русский язык
• Составьте предложения, в которых были бы: а) тире, двоеточие, три запятых; б) дв??еточие при наименьшем количестве слов в предложении; в) двоеточие, а далее - тире; г) точка с запятой, две запятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На столе в беспорядке лежали бумаги: счета, квитанции, письма, распоряжения - на которые Елизавета посмотрела с тоской. 2. Я таков: мил и несознателен. 3. Повсюду: в небе, на земле, в его душе - царила осень. 4. Я прошелся по парку; в низинах лежал туман, фонари светили тускло, за забором угадывались смутные тени. Источник: ай да я;)
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