Помогите решить задачу на экскурсию поехало в 3 раза больше девочек, чем мальчиков. Сколько девочек среди 56 учащихся, ездивших на экскурсию

Математика

Помогите решить задачу на экскурсию поехало в 3 раза больше девочек, чем мальчиков. Сколько девочек среди 56 учащихся, ездивших на экскурсию

Автор: Гость