Помогите решить задачу на экскурсию поехало в 3 раза больше девочек, чем мальчиков. Сколько девочек среди 56 учащихся, ездивших на экскурсию
Математика
Помогите решить задачу на экскурсию поехало в 3 раза больше девочек, чем мальчиков. Сколько девочек среди 56 учащихся, ездивших на экскурсию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-мальчики 3x-девочки 56=x+3x 56=4x x=14 3*14=42 (чел.) - кол-во девочек, поехавших на экскурсию
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