Peter asked me when are you going to have breakfast
Английский язык
Peter asked me when are you going to have breakfast
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питер спрашивает меня делаю ли я завтрак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мэри Поппинс решила оклеить детскую комнату новыми обоями.Для этого необходимо 72?? обоев.Сколько рулонов обоев нужно купить,если в 4рулонах 48м об...
Обществознание
«Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен бы...