Решите систему неравенств: {2х-3gt;0; 16-5хlt;1
Алгебра
Решите систему неравенств: {2х-3gt;0; 16-5хlt;1
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{2x>3; 5x>15 {x>3/2; x>3 Ответ: xє(3; бесконечность)
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