В кинотеатре показывают фильм,длительность которого-2 часа 5 минут.После каждого сеанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 12:00.Во сколько закончится третий сеанс?

Математика

В кинотеатре показывают фильм,длительность которого-2 часа 5 минут.После каждого сеанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 12:00.Во сколько закончится третий сеанс?

Автор: Гость