В кинотеатре показывают фильм,длительность которого-2 часа 5 минут.После каждого сеанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 12:00.Во сколько закончится третий сеанс?
Математика
В кинотеатре показывают фильм,длительность которого-2 часа 5 минут.После каждого сеанса устраивается перерыв на полчаса.Первый сеанс начался в 12:00.Во сколько закончится третий сеанс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:00+2 ч 5мин=14:05.зак.1 сеанс 14:35-время после перерыва 2)14:05+2ч5мин=16:10.закончится 2 сеанс. 16:40-время после перерыва. 3)16:40+2ч5мин=18:45.закончится 3 сеанс.
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