Помогите избавиться от иррациональности в знаменатели дробей!!!!
Алгебра
Помогите избавиться от иррациональности в знаменатели дробей!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо умножить на сопряженное.
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