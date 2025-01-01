Помогите к данной задаче придумать второй способ : Для пошива 1 комплекта постельного белья необходимо 4 м однотонной ткани и 3 м цветной.Сколько метров ткани потребуется для пошива 2025 комплектов белья? нужно два способа реш...
Математика
Помогите к данной задаче придумать второй способ : Для пошива 1 комплекта постельного белья необходимо 4 м однотонной ткани и 3 м цветной.Сколько метров ткани потребуется для пошива 2025 комплектов белья? нужно два способа решения этой задачи.1 способ: 4+3*2025=14175., а какой второй способ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2025=8100 однотонной ткани 3*2025=6075 цветной 8100+6075=14175
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