НОК И НОД 42 и 320 пжжжжжжжжжжжж

Математика
НОК И НОД 42 и 320 пжжжжжжжжжжжж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нок числа 42=2*3*7*1 нод числа 320=2 ^6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сөйлем мүшелері дегеніміз не
Ответить
Математика
228, 234 помогите пж срочно!!!6 класс
Ответить
Химия
Помогите срочно.Рассчитать W(o).B Mn2.O7
Ответить
Математика
Записать величины по убыванию: 2 см; 1 дм; 1 дм 5 см; 20 см: 1 дм 8 см; 1 дм1 см; 13 см.
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите как переводится слово малта с казакского на русский язык
Ответить