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НОК И НОД 42 и 320 пжжжжжжжжжжжж
Математика
НОК И НОД 42 и 320 пжжжжжжжжжжжж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нок числа 42=2*3*7*1 нод числа 320=2 ^6
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