Помогите как делать жіктеңдер разбор и тәуелдеңдер разбор пожалуйста помогите
Қазақ тiлi
Помогите как делать жіктеңдер разбор и тәуелдеңдер разбор пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Жиктеу Мен окушымын. Биз окушымыз Сен окушысын Сендер окушысындар Сиз окушысыз. Сиздер окушысыздар Ол окушы. Олар окушылар Тауелдеу Менин китабым. Биздин китабымыз Сенин китабын. Сендердин китаптарын Сиздин китабыныз. Сиздердин китаптарыныз Онын китабы. Олардын китаптары
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