Помогите! Как находится часть от какого-нибудь числа? Например: 1/4 от 3764 3/6 от 24348 Найдите часть от примеров, которые указаны выше. И объясните, как это находится... Пожалуйста!
Математика
Помогите! Как находится часть от какого-нибудь числа? Например: 1/4 от 3764 3/6 от 24348 Найдите часть от примеров, которые указаны выше. И объясните, как это находится... Пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Нужно 3764 разделить на 4 и умножить на два Ли 24348 оазделить на 6 и умножить на 3
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