Помогите! Как находится часть от какого-нибудь числа? Например: 1/4 от 3764 3/6 от 24348 Найдите часть от примеров, которые указаны выше. И объясните, как это находится... Пожалуйста!

Математика

Помогите! Как находится часть от какого-нибудь числа? Например: 1/4 от 3764 3/6 от 24348 Найдите часть от примеров, которые указаны выше. И объясните, как это находится... Пожалуйста!

Автор: Гость