Помогите! Как находится часть от какого-нибудь числа? Например: 1/4 от 3764 3/6 от 24348 Найдите часть от примеров, которые указаны выше. И объясните, как это находится... Пожалуйста!

Математика
Помогите! Как находится часть от какого-нибудь числа? Например: 1/4 от 3764 3/6 от 24348 Найдите часть от примеров, которые указаны выше. И объясните, как это находится... Пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно 3764 разделить на 4 и умножить на два Ли 24348 оазделить на 6 и умножить на 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста(((Я в Английском полный нуль, я задание не поняла((((
Ответить
Информатика
Можно ли по данным трём сторонам построить треугольник ? составьте пожалуйста программу?
Ответить
Математика
Выполните действия: (811+322):511
Ответить
Математика
Скорость машины 60 км.ч.Скорость велосипед в 5 р.< .Велосипед. проехал расстояние з?? 2ч.За сколько времени это расстояние приедет машина
Ответить
География
Почему страны африки до настоящего времени имеют низкий уровень хозяйства ?
Ответить