Помогите!!! Композиция рассказа "Возвращение" А. Платонова очень надо

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Помогите!!! Композиция рассказа "Возвращение" А. Платонова очень надо
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Гость:
Композиция рассказа А. П. Платонова "Возвращение" Экспозиция. - Демобилизация капитана Иванова из армии - Встреча с Машей. Завязка действия. -Возвращение Алексея Иванова домой. Развитие действия. - Встреча Иванова с женой и детьми. - Решение скорее приняться за дело. - Обед в кругу семьи. - Откровенный разговор с женой Любой. - Решение оставить семью и вернуться к Маше. - В бежавших за поездом ребятишек, узнал своих детей. Кульминация. - Нравственное прозрение Иванова (катарсис). "Обнажившееся сердце" Развязка действия. - Окончательное возвращение капитана Иванова в семью.
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