Помогите кто чем может

Физика
Помогите кто чем может
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ничего не вижу нормально фоткать нельзя?
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