Помогите, мне надо придумать рассказ на букву ''п''чтобы все слова были на эту букву

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Помогите, мне надо придумать рассказ на букву ''п''чтобы все слова были на эту букву
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа пришел: полил пальму, прибил полку, прикрепил палас, положил подушку, поговорили про прохудившуюся проводку. После пошли погулять.
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