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Решите уравнение 18•(b-7x)=90
Математика
Решите уравнение 18•(b-7x)=90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18b-126х=90 126х=18b-90x=(18b-90)/126 , сократим на 18х=(b-5)/7
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