Из 30 звеньев составлена цепь. Просвет каждого звена диаметр 12мм, а толщина звена 3мм. Найдите длину цепи. Помогите!!!!

Математика
Из 30 звеньев составлена цепь. Просвет каждого звена диаметр 12мм, а толщина звена 3мм. Найдите длину цепи. Помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+3+3=18(мм) 30*18=540(мм) 540мм-54см
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