Преобразуй предложения так,чтобы они состояли только из главных членов.(По синему небу плывут облака.С Карпатских гор дует свежий ветерок.Зелёные кузнечики трещат в порыжелой траве.)

Русский язык

Преобразуй предложения так,чтобы они состояли только из главных членов.(По синему небу плывут облака.С Карпатских гор дует свежий ветерок.Зелёные кузнечики трещат в порыжелой траве.)

Автор: Гость