Преобразуй предложения так,чтобы они состояли только из главных членов.(По синему небу плывут облака.С Карпатских гор дует свежий ветерок.Зелёные кузнечики трещат в порыжелой траве.)

Русский язык
Преобразуй предложения так,чтобы они состояли только из главных членов.(По синему небу плывут облака.С Карпатских гор дует свежий ветерок.Зелёные кузнечики трещат в порыжелой траве.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плывут облака. Дует ветерок. Кузнечики трещат.
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