В каких словах количество букв не совпадает с количеством звуков : объект ,бульон,??юнь,ящик,майор

Русский язык
В каких словах количество букв не совпадает с количеством звуков : объект ,бульон,??юнь,ящик,майор
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Автор: Гость
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Гость:
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