В каких словах количество букв не совпадает с количеством звуков : объект ,бульон,??юнь,ящик,майор
Русский язык
В каких словах количество букв не совпадает с количеством звуков : объект ,бульон,??юнь,ящик,майор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все кроме майора !!! удачи
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