В каком предложении ВЫДЕЛЕННОЕ слово является ДОПОЛНЕНИЕМ? Выберите вариант ответа: 1.Распускает парус золотой КОРАБЛИК. 2.ОЛОВЯННЫЙ солдатик не боялся никаких испытаний. 3.Символ Петербурга – золотой КОРАБЛИК на шпиле Адми...

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В каком предложении ВЫДЕЛЕННОЕ слово является ДОПОЛНЕНИЕМ? Выберите вариант ответа: 1.Распускает парус золотой КОРАБЛИК. 2.ОЛОВЯННЫЙ солдатик не боялся никаких испытаний. 3.Символ Петербурга – золотой КОРАБЛИК на шпиле Адмиралтейства. 4.За обедом я уронил ГРАФИН и облил скатерть. 5.Парит кораблик НАД ГОРОДОМ.

Автор: Гость