Брат и сестра нашли в парке 25 линеек брат помнит что он нашёл на 7 линеек больше чем сестра. Сколько линеек нашли оба?

Математика
Брат и сестра нашли в парке 25 линеек брат помнит что он нашёл на 7 линеек больше чем сестра. Сколько линеек нашли оба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - линейки сестры X+7 - линейки брата X+X+7=25 2X=25-7 2X=18 X=18/2 X=9 Ответ: 9 линеек нашла сестра, а брат нашел 16
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