Брат и сестра нашли в парке 25 линеек брат помнит что он нашёл на 7 линеек больше чем сестра. Сколько линеек нашли оба?

Математика

Брат и сестра нашли в парке 25 линеек брат помнит что он нашёл на 7 линеек больше чем сестра. Сколько линеек нашли оба?

Автор: Гость