Брат и сестра нашли в парке 25 линеек брат помнит что он нашёл на 7 линеек больше чем сестра. Сколько линеек нашли оба?
Математика
Брат и сестра нашли в парке 25 линеек брат помнит что он нашёл на 7 линеек больше чем сестра. Сколько линеек нашли оба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - линейки сестры X+7 - линейки брата X+X+7=25 2X=25-7 2X=18 X=18/2 X=9 Ответ: 9 линеек нашла сестра, а брат нашел 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите предложение на русский. I wake up at 7 o'clock and get up. I wash my face, clean my teeth and brush my hair. Then I have breakfast wit...
История
Установите соответствие: А) Аравийский полуостров 1) викинги Б) Нормандия 2) араб?? В) Византийская империя 3) ромеи
Математика