Как правильно задать вопрос выбежал откуда ? из комнаты или выбежал из чего? из комнаты
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Как правильно задать вопрос выбежал откуда ? из комнаты или выбежал из чего? из комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбежал ( Из чего?) из комнаты.
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