Заполни пропуски в предложениях. Вода ______ нагревается, но _______ держит тепло. Таки?? образом, океан - это ________ на Земле. В результате над океанами образуется особый тип ВМ - ________. Они отличаются такими качествами,...
География
Заполни пропуски в предложениях. Вода ______ нагревается, но _______ держит тепло. Таки?? образом, океан - это ________ на Земле. В результате над океанами образуется особый тип ВМ - ________. Они отличаются такими качествами, как _________. Постоянно воздействуя на материки, эти массы формируют на побережье особый тип климата - ______. Самый яркий пример взаимодействия суши и океана - сезонные ветры _____.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода медленно нагревается, но долго держит тепло. Таким образом, океан - это нагреватель на Земле. В результате над океанами образуется особый тип ВМ - ________. Они отличаются такими качествами, как _________. Постоянно воздействуя на материки, эти массы формируют на побережье особый тип климата - приморский Самый яркий пример взаимодействия суши и океана - сезонные ветры _____. Не смогла все вставить(
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