Заполни пропуски в предложениях. Вода ______ нагревается, но _______ держит тепло. Таки?? образом, океан - это ________ на Земле. В результате над океанами образуется особый тип ВМ - ________. Они отличаются такими качествами,...

Гость: Гость:

Вода медленно нагревается, но долго держит тепло. Таким образом, океан - это нагреватель на Земле. В результате над океанами образуется особый тип ВМ - ________. Они отличаются такими качествами, как _________. Постоянно воздействуя на материки, эти массы формируют на побережье особый тип климата - приморский Самый яркий пример взаимодействия суши и океана - сезонные ветры _____. Не смогла все вставить(