Помогите с задачами 418 419

Математика
Помогите с задачами 418 419
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Гость:
2/9+2/3=2/9+6/9=8/9 9/9-8/9=1/9
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