Чем зависимый крестьянин отличался от крепостного ?

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И крепостные крестьяне, и рабы представляли собой категории зависимого населения, не обладавшие личной свободой и находившиеся в собственности других лиц. Согласно общепринятой исторической теории, наличие крепостного крестьянства характерно для феодальной общественно-экономической формации, а рабов – для рабовладения. Чем отличается крепостной крестьянин от раба, если и тот и другой являются собственностью? Может, между ними нет никакой разницы? На самом деле различия между этими категориями несвободных людей есть, и различия существенные. Согласно Законам 12 таблиц, рабами могли стать несостоятельные должники. Правда, довольно рано, в 4 веке до нашей эры, принимается «Закон Петелия», по которому обращать в рабство римских граждан было запрещено (за исключением тех, кто совершил некоторые особо тяжкие преступления). Интересная особенность патриархального Рима: глава рода имел право трижды продавать в рабство своих детей (предполагалось, что они могли самостоятельно выкупаться). Во время завоевательных походов стоимость рабов была сравнительно невелика: после покорения в 38 году до нашей эры Сардинии, например, даже появилась поговорка «дешев, как сард». Вообще зависимый крестьянин зависит от хозяина он как-бы раб без спроса не может уйти половину хозяйства должен отдавать, а крепостной у него есть своя земля