Чем зависимый крестьянин отличался от крепостного ?
История
Чем зависимый крестьянин отличался от крепостного ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И крепостные крестьяне, и рабы представляли собой категории зависимого населения, не обладавшие личной свободой и находившиеся в собственности других лиц. Согласно общепринятой исторической теории, наличие крепостного крестьянства характерно для феодальной общественно-экономической формации, а рабов – для рабовладения. Чем отличается крепостной крестьянин от раба, если и тот и другой являются собственностью? Может, между ними нет никакой разницы? На самом деле различия между этими категориями несвободных людей есть, и различия существенные. Согласно Законам 12 таблиц, рабами могли стать несостоятельные должники. Правда, довольно рано, в 4 веке до нашей эры, принимается «Закон Петелия», по которому обращать в рабство римских граждан было запрещено (за исключением тех, кто совершил некоторые особо тяжкие преступления). Интересная особенность патриархального Рима: глава рода имел право трижды продавать в рабство своих детей (предполагалось, что они могли самостоятельно выкупаться). Во время завоевательных походов стоимость рабов была сравнительно невелика: после покорения в 38 году до нашей эры Сардинии, например, даже появилась поговорка «дешев, как сард». Вообще зависимый крестьянин зависит от хозяина он как-бы раб без спроса не может уйти половину хозяйства должен отдавать, а крепостной у него есть своя земля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задание с: слово заглавными буквами в конце каждого из следующих предложений до??жна быть изменена, чтобы сформировать слово, которое подходяще ...
Математика
Математика
Сначала определите приблизительное произведение,а затем вычислите точное значение на калькуляторе.по этим вычислениям определите связь между кол-во...