Четвертое задание пожалуйста помогите

Математика
Четвертое задание пожалуйста помогите
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1225×32=39200 Ответ:с
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