Сначала определите приблизительное произведение,а затем вычислите точное значение на калькуляторе.по этим вычислениям определите связь между кол-вом цифр в множителях и в произведении 475*389 879*2098 1123*87 999*99

Математика

Сначала определите приблизительное произведение,а затем вычислите точное значение на калькуляторе.по этим вычислениям определите связь между кол-вом цифр в множителях и в произведении 475*389 879*2098 1123*87 999*99

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