Сочинение на тему Мой любимый предмет Литература.Помогите пожалуйста. 8-10 предлож??ний срочно!!!

Литература
Сочинение на тему Мой любимый предмет Литература.Помогите пожалуйста. 8-10 предлож??ний срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый предмет-это литература. На литературе мы читаем и выполняем задания автора.Я люблю литературу.На литературе можно узнать много нового, и подружится с героями сказок.Однажды я прочитал (а) стихотворение (Розы), мне оно очень понравилось! Я увлекаюсь чтением, и очень люблю читать.Я читаю множество произведений, и они мне очень нравятся.Люблю литературу!
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