Задание с: слово заглавными буквами в конце каждого из следующих предложений до??жна быть изменена, чтобы сформировать слово, которое подходяще вписывается в пустое пространство

Английский язык

Задание с: слово заглавными буквами в конце каждого из следующих предложений до??жна быть изменена, чтобы сформировать слово, которое подходяще вписывается в пустое пространство

Автор: Гость