Задание с: слово заглавными буквами в конце каждого из следующих предложений до??жна быть изменена, чтобы сформировать слово, которое подходяще вписывается в пустое пространство

Английский язык
Задание с: слово заглавными буквами в конце каждого из следующих предложений до??жна быть изменена, чтобы сформировать слово, которое подходяще вписывается в пустое пространство
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1) researchers 2) digital 3)experimentally 4) national 5) generally
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