5,5=x•3,3; x=. решите пожалуйста

Физика
5,5=x•3,3; x=. решите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=3,3/5,5=0,6 .............
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