5,5=x•3,3; x=. решите пожалуйста
Физика
5,5=x•3,3; x=. решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=3,3/5,5=0,6 .............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задание с: слово заглавными буквами в конце каждого из следующих предложений до??жна быть изменена, чтобы сформировать слово, которое подходяще ...
Математика
Математика
Сначала определите приблизительное произведение,а затем вычислите точное значение на калькуляторе.по этим вычислениям определите связь между кол-во...
Информатика
Написать программу на Pascal,для вычисления значения функции F(x)= а) =0.5 при x-1 б)=0 при x=0 в)=x+3 при x<-1 x=[-3;4] с шагом 0,5