Нужно срочно Придумайте одну игру на внимание

Окружающий мир
Нужно срочно Придумайте одну игру на внимание
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Автор: Гость
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Гость:
Гляделки,Ладошки. Я хз больше,все что вспомнил.
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