На рисунке изображена система: кровеносная,пищеварительная,выделительная,нервная

Биология
На рисунке изображена система: кровеносная,пищеварительная,выделительная,нервная
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Автор: Гость
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Гость:
Да, скорей всего нервная, уверенность ответа 95%
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