На рисунке изображена система: кровеносная,пищеварительная,выделительная,нервная
Биология
На рисунке изображена система: кровеносная,пищеварительная,выделительная,нервная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, скорей всего нервная, уверенность ответа 95%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Алгебра
Олимпиада по математике 7 класс в ящике 100 разноцветных шаров 28 красных 20 зелёных 12 жёлтых 20 синих 10 белых и 10 чёрных какое наименьшее кол-в...
География
Заполни пропуски в предложениях. Вода ______ нагревается, но _______ держит тепло. Таки?? образом, океан - это ________ на Земле. В результате на...