Составьте 5 лёгких ребусов Буду благодарен
Другие предметы
Составьте 5 лёгких ребусов Буду благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коток- (чтобы получилось слово коток нужно сначало напиши кот о напиши внутри слова кот, напиши к отдельно если не понел сейчас сфотографироваю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Ученику дали задачку написать слова , которые читаются одинаково слева направо и ??право налево . Он выполнил это задание так: кок, поп , боб. Прав...
Математика
ПОМОГИТЕ ПРОШУ ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!!! 1,4 : 0,14 = 3.5 : (0,1х + 0.02)= и,когда получится число,умн??жить на 18. Прошу решите!!!! С ОБЪЯСНЕНИЕМ !!!
Окружающий мир